شرفة يعلن عن انجاز 41 مسبح شبه أولمبي بالعاصمة قبل نهاية 2021

قام والي ولاية الجزائر يوسف شرفة صبيحة اليوم ، بزيارة عمل وتفقد إلى مشروع إنجاز المسبح النصف أولمبي ببلدية الدويرة.

الزيارة كانت بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية محمد السعيد بن قابو ومدير الشباب والرياضة طارق كراش.

ووقف الوالي رفقة الوفد المرافق له على مدى تقدم الأشغال بالمسبح والتي وصل نسبة 91% من الإنجاز والمقرر تسليمها نهاية شهر أكتوبر 2020.

بينما لازالت أشغال التهيئة الخارجية وموقف السيارات قيد الإنجاز بنسبة بلغت 60%

ويعد هذا المسبح مكسبا كبيرا لسكان بلدية الدويرة خاصة وأنه سيحتضن البطولة الوطنية للسباحة ، حيث تم تصميمه وفق المعايير الدولية والقياسات الجديدة المعمول بها في المسابح الاولمبية العالمية.

وإلى جانب مشروع مسبح الدويرة ستسلم مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر 4 مسابح أخرى قبل نهاية سنة 2020 ويتعلق الأمر بمسبح بلدية الرغاية، عين طاية، أولاد الشبل ومسبح بلدية تسالة المرجة، بالإضافة إلى 12 مسبح في طور الإنجاز ستسلم خلال سنة 2021 و10 مسابح يتم حاليا إعداد دفاتر الشروط واختيار المقاولة للإنطلاق في تجسيدها

بينما ستتكفل البلديات بإنجاز 10 مسابح من ميزانيتها ليصل العدد إجمالي المسابح بالعاصمة إلى 41 مسبح، وبهذا يتم تجسيد إستراتيجية مسبح في كل بلدية.

في الأخير أكد الوالي على دور هذه الهياكل الرياضية التي ستسمح فور دخولها حيز الخدمة باستقطاب أكبر فئة من الشباب لإنعاش وبعث ممارسة هذه الرياضة من جهة والسماح للجمعيات والمدارس المتخصصة في تكوين الرياضيين وتحضيرهم للمواعيد الرياضية القادمة بما في ذلك المسابقات والبطولات الولائية، الجهوية والوطنية.