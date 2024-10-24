شرفة يكشف موعد دخول مصنعين لإنتاج الحليب حيّز الخدمة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن موعد دخول مصنعين لإنتاج الحليب حيّز الخدمة.

وأعلن شرفة، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن دخول مصنعين لإنتاج الحليب حيّز الخدمة. خلال شهر نوفمبر المقبل، بكل من ولايتي البويرة وبرج باجي مختار.

ومن المنتظر أن ينطلق مصنع الرويبة بالجزائر العاصمة في الإنتاج شهر فيفيري 2025.

وأوضح شرفة أن ملبنة عمومية بولاية البويرة، ستدخل حيز الخدمة في 17 نوفمبر المقبل. بطاقة إنتاجية تقدر بـ 250 ألف لتر يوميا.

كما ستشرع ملبنة بولاية برج باجي مختار، تابعة للخواص، في الإنتاج، في الفاتح من الشهر نفسه، بطاقة 11.200 لتر يوميا.

وتابع شرفة، في السياق ذاته، أن ملبنة الجزائر العاصمة التي تتربع على مساحة 4 هكتارات على مستوى المنطقة الصناعية للروبية. يتوقع أن تنطلق في النشاط شهر فيفري 2025 بقدرة إنتاجية تقدر بمليون لتر يوميا.

وأكد شرفة أن دخول مصنع الرويبة حيز الخدمة سيتزامن مع شهر رمضان المقبل. ما سيسمح بتحسين تموين سوق الحليب المدعم خلال هذه الفترة بالجزائر العاصمة والولايات المجاورة.