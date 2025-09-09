شرفة يشرف على توقيع اتفاقية شراكة غذائية بين الجزائر وأوغندا

أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ومحافظ معرض التجارة البينية الأفريقية، على مراسم الإمضاء على مذكرة تفاهم بين المجمع العمومي للصناعات الغذائية واللوجستيك AGROLOG والشركة الأوغندية “أبارسي” ABBARCI.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى خلق شراكة في مجال تصنيع وتحويل المنتجات الغذائية.

وتم الإمضاء على هذه الاتفاقية على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية المقام بالجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

يسعى الشركاء، من خلال هذه الاتفاقية، إلى إنشاء شركة مختلطة جزائرية-أوغندية متخصصة في تحويل حبوب الكاكاو والبنّ.

وقبل الإشراف على مراسم الإمضاء على هذه الاتفاقية، زار الوزير عدة أجنحة للعارضين من القطاع. لا سيما الغرفة الوطنية للفلاحة، الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، الديوان الجزائري المهني للحبوب، المجمعات الاقتصادية تحت الوصاية. وغيرهم من المشاركين في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية.

خلال طوافه بأجنحة المعرض، اطلع الوزير على مختلف المنتجات والخدمات المعروضة. وتبادل الحديث مع العارضين حول هدف مشاركة القطاع في هذه التظاهرة القارية. والفرص المتاحة في المجال الفلاحي والصيد البحري لتعزيز الشراكة بين الجزائر والدول الأفريقية.