شرفي:”دور اللجنة الحكومية يقتصر على الدعم اللوجستيكي”

قدم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، توضيحات حول تشكيل لجنة حكومية تساعد السلطة في الجوانب المادية وترافقها في المرحة القادمة.

وخلال نزوله ضيفا اليوم الخميس، على قناة النهار تيفي، قال شرفي:”هناك إنزلاق إصطلاحي حول دور اللجنة الحكومية التي سترافق السلطة الوطنية المستقلة.

وأوضح شرفي بأن اللجنة الحكومية هي فكرة لتوطيد علاقة التعاون الضرورية بين السلطة والوزارات المعنية التي أورثنا قانون صلاحيتها في تنظيم الإنتخابات.

هذا وأبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن دور اللجنة يقتصر على الدعم اللوجستيكي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

واختتم شرفي بأن البرتوكول الصحي لإجراء الإنتخابات وضعته السلطة بالاعتماد على أطباءها و سيتم مناقشته مع اللجنة العلمية.