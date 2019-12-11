شرفي:ممثلو المترشحين سيرافقون السلطة في عملية فرز المحاضر إلى غاية المجلس الدستوري

قال رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، محمد شرفي، إنّ السلطة الوطنية للإنتخابات قد أتخذت إجراءات غير مسبوقة لضمان شفافية الإنتخابات.

وكشف شرفي أن السلطة الوطنية للإنتخابات قد قررت اليوم أن يرافق ممثلو المترشحين لرئاسة الجمهورية عملية فرز المحاضر منذ بدايتها لنهايتها، مؤكدا بأن السلطة تتكفل بنقلهم بحرا وجوا وبرا.

وأضاف شرفي أن هذا القرار يعتبر غير مسبوق وجاء لغلق الطريق أمام كل المشككين المتربصين.

وأكد رئيس السلطة، أنّ قرار مرافقة ممثلي المترشحين للعملية منذ بدايتها إلى غاية وصولها للمجلس الدستوري يعتبر إنجازا وقرارا هاما.

وبخصوص مكاتب التصويت الخاصة بالمناطق النائية والصحراوية والبدو الرحل تمر بوتيرة محترمة.