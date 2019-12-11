عاجل

شرفي:ممثلو المترشحين سيرافقون السلطة في عملية فرز المحاضر إلى غاية المجلس الدستوري

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
شرفي:ممثلو المترشحين سيرافقون السلطة في عملية فرز المحاضر إلى غاية المجلس الدستوري
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، محمد شرفي، إنّ السلطة الوطنية للإنتخابات قد أتخذت إجراءات غير مسبوقة لضمان شفافية الإنتخابات.

وكشف شرفي أن السلطة الوطنية للإنتخابات قد قررت اليوم أن يرافق ممثلو المترشحين لرئاسة الجمهورية  عملية فرز المحاضر منذ بدايتها لنهايتها، مؤكدا بأن السلطة تتكفل بنقلهم بحرا وجوا وبرا.

وأضاف شرفي أن هذا القرار يعتبر  غير مسبوق وجاء لغلق الطريق أمام كل المشككين المتربصين.

وأكد رئيس السلطة، أنّ قرار مرافقة ممثلي المترشحين للعملية منذ بدايتها إلى غاية وصولها  للمجلس الدستوري يعتبر  إنجازا وقرارا هاما.

وبخصوص مكاتب التصويت الخاصة بالمناطق النائية والصحراوية والبدو الرحل تمر بوتيرة محترمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=739965

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com