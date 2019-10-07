شرفي: أجور لأعضاء سلطة الانتخابات بالولايات والبلديات

كشف محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، إن أعضاء المندوبيات على المستوى الولائي والبلدي سيتقاضون أجورا نظير عملهم.

وأوضح محمد شرفي خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المندوبية الولائية لغرداية، أنه لم تُحدد بعد قيمة الأجرة التي ستُمنح لأعضاء اللجنة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.

وقال شرفي إنه لو كان الأمر بيده، لفضل أن يكون العمل بسلطة الانتخابات وطنيا ومحليا، أمرا تطوعيا، ومن دون مقابل.

غير أن المتحدث قال إنه من الطبيعي أن يتحصل أعضاء اللجان على أجرة، مشددا في نفس الوقت على أنه إلى غاية الساعة لم يُناقش الموضوع، بتفاصيله.

وفي موضوع آخر، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات إنه سيجري استدعاء كل أعضاء المندوبيات المحلية لدورة تكوينية لمدة يومين.

وسيتم خلال تلك الدورة تكوين أعضاء السلطة في الإطار القانوني الذي يحتاجونه في ممارسة مهامهم.