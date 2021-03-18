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شرفي: أزيد من 39 حزبا و25 قائمة حرة سحبوا ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة

الوطني
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شرفي: أزيد من 39 حزبا و25 قائمة حرة سحبوا ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة
بقلم م . فيصل

كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أزيد من 39 حزبا و25 قائمة حرة يسحبون ملفات الترشح لتشريعيات 2021.

وأوضح ذات المسؤول أن أزيد من 39 حزبا و25 قائمة حرة سحبوا ملفات الترشح لل تشريعيات المقررة يوم 12 جوان المقبل.

وأضاف شرفي أن عملية التسجيل في القوائم الإنتخابية إنطلقت الثلاثاء المنصرم أين وصلت إلى غاية منتصف نهار اليوم 600.

وبهذا فقد سجلت الإنطلاقة قفزة عملاقة كا أن المعطيات المتوفرة لحد الآن إيجابية وتبعث على التفاؤل.يضيف محمد شرفي.

وأدى اليوم محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات رفقة أعضاء مجلسها اليمين القانونية أمام مجلس قضاء الجزائر.


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