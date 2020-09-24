شرفي: أزيد من 58 ألف مسجل عن بعد في القوائم الإنتخابية

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أنه تم تسجيل أكثر من 58 ألف شخص في القوائم الانتخابية.

وأضاف شرفي، أن التسجيل في القوائم الإنتخابية كان عبر الأرضية الرقمية، في حين تم شطب 33.280 آخرين.

جاء هذا خلال إجتماع تنسيقي يندرج في إطار اللقاءات التشاورية التي تنظمها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تحضيرا للإستفتاء.

وكشف شرفي، أن التسجيل عن بعد سمح إلى غاية اليوم بإحصاء 58.638 ناخب مسجل وشطب 33.280 شخص”.

وأشار شرفي إلى الجاهزية التامة للوزارات المعنية لتسهيل الحملة الإنتخابية التي ستنطلق في الثامن أكتوبر المقبل إلى غاية الـ28 منه.

وأضاف أن الأمناء العامين للوزارات المعنية مدعوون خلال الإستفتاء على تعديل الدستور، إلى مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وكذا دعمها من الناحية اللوجستية والتأطير لإنجاح هذا الموعد الهام.

كما شدد شرفي على أهمية التحلي بروح المسؤولية والتفاني في العمل من أجل بناء الجزائر الجديدة وإرساء دعائم دولة تكون فيها الكلمة للشعب من خلال اقتراع حر، شفاف ونزيه.