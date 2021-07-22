شرفي: أطلعت الرئيس على الإنتخابات السابقة.. وسننطلق في تجديد المجالس المحلية

قال رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أنه حظي باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، لإحاطته بمجريات الإنتخابات السابقة.

وأوضح شرفي في تصريح له، أنه أطلع رئيس الجمهورية على مجريات الانتخابات السابقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني. والأفاق القريبة والمتوسطة للأجندة السياسية التي إلتزم بها أمام الشعب الجزائري واحداث تغيير بتجديد المؤسسات الدستورية.

وكشف في ذات السياق، أنه بعد الانتخابات التشريعية لابد ان ننطلق في مرحلة تجديد المجالس المحلية. مضيفا أن الرئيس إستطلعه حول مختلف الجوانب. حيث سيكون هناك لقاءات مع الرئيس من أجل تثبيت المسار على الأسس الصحيحة التي إلتزم بها. مضيفا أن الدولة الجزائرية تسير في وتيرة محترمة