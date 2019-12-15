شرفي: أكبر تحدى مرت به السلطة هو تنصيب اللجان الولائية

قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات في رده على سؤال لقناة النهار، أن الإختلالات المسجلة في القوائم الإنتخابية نتيجة لمكاتب التوجيه.

وأضاف شرفي أن هذه الاختلالات سجلت بعد رقمنة نظام الإنتخاب ، وأن هذه الاختلالات لم تكن مؤثرة في العملية الإنتخابية.

وأردف شرفي أن التحدي الكبير للسلطة الوطنية للإنتخابات هو قبول المسؤولية خاصة وأنت تعمل ما كانت تعمله 5 وزارات.

وقال أنه لم يكن هناك من يؤمن بأنه بعد 5 أشهر من إنشاء السلطة ستكون هناك انتخابات.

كنا كالمجاهدين الذين حملوا السلاح، وكان تحدي كبير هو تنصيب اللجان الولائية، كانت وزارة الداخلية تقوم بالعملية خلال عاميين ونحن نصبناههم في أسبوع.

وكان كل هذا بتسخير من الله، كما جرى في الثورة التحريرية المباركة.