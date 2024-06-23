شرفي: أكثر من 229 ألف مسجل جديد في القوائم الإنتخابية

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. أنه ومنذ انطلاق المراجعة الإستثنائية لقوائم الناخبين تم تسجيل أكثر من 229 ألف ناخب جديد.

وأشار المتحدث خلال ندوة صحفية بمقر السلطة، أنه ولحد الساعة تم تسجيل تقدم محرز في عدد المسجلين في القوائم الإنتخابية مقارنة بالفترة السابقة وفي نفس الفترة. أين تم تسجيل 229 الف و401 مسجل جديد. كما أن عدد المشطوبين من القوائم بلغ 155858 منها 51324 مشطوب بسبب الوفاة.

وأضاف شرفي، أن العدد النهائي للمسجلين الجدد سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء فترة المراجعة الإستثنائية للقوائم.