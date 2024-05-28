شرفي: إنشاء خلية يقظة لحماية الأطفال من مخاطر شبكات التواصل

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، عن إنشاء خلية وطنية لليقظة، تتولى مهمّة حماية الأطفال من مخاطر العالم الافتراضي. وما يلفّ محذور إستغلال البراءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت شرفي، خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثانية، أن الخلية ستتشكّل من فوج عمل على مستوى وزارة العدل. يتكوّن من مختصين من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. فضلا عن ممثلي الأسلاك الأمنية وخبراء التكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى ممثلي وزارتي الصحة والتربية.

وأضافت شرفي، أنّ هذه الخلية التي ستعمل بنظام 24/ 24 سا، ستعطي مجالا لمراقبة كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، والتدخل في الوقت المناسب بشأن كل ما يمسّ فئة الأطفال، وذلك من أجل ضمان حماية فعّالة لهم.

بخصوص رقمنة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أعلنت شرفي عن إطلاق تطبيق جديد يسمى “آلو طفولة”. ويعدّ بمثابة آلية أخرى تضاف إلى الآليات التي وضعتها الهيئة للتواصل مع المواطنين. ويتضمن التطبيق توجيهات للعائلات وللأطفال حول المسائل المتعلقة بالطفولة. بالإضافة كذلك إلى الإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل وذلك بهدف تعزيز حماية هذه الفئة.

كما ذكّرت شرفي بآلية الإخطار التي تعتمدها الهيئة لحماية الطفولة، والمتمثلة في الرقم الأخضر 11/ 11 الخاص بالإخطار عن الطفل في حالة خطر. مجدّدة القول إنّ الرقم الأخضر مجاني ويعمل 24/24 ساعة. ويعدّ من أهمّ الآليات التي وضعتها الدولة للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل.