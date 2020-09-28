شرفي: إنطلاق الحملة الإنتخابية لإستفتاء تعديل الدستور يوم 07 أكتوبر

كشف محمد شرفي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية عرفت دينامية مواطنية عالية.

وأشار شرفي خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الـ 07 أكتوبر المقبل سيكون تاريخ الإنطلاق الرسمي للحملة الإنتخابية.

وقال شرفي، أن المواطنين برهنوا على أكثر حيوية وأكثر إلتزام خلال عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الانتخابية.

وأشار إلى أنه خلال رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم تنظيم فترتين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

وشهدت العملية الأخيرة للمراجعة 15603 مسجل يوميا ، ما يعادل إرتفاعا بنسبة 20 بالمائة في معدل التسجيل وجدول المشطوبين.

وأعلن محمد شرفي أن انطلاق الحملة الانتخابية لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، سيكون في الـ 7 أكتوبر الداخل ، كاشفا عن اجتماع للامانات العامة للحكومة بمعية المستشارين القانونيين لمناقشة الجوانب التنظيمية للحملة الانتخابية.