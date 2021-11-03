شرفي.. اشتراط بطاقة التلقيح في المحليات وهؤلاء هم المعنيون

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الدولة وفّرت كل الظروف لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل. كما أعلن شرفي، أن السلطة اشترطت، بخصوص البرتوكول الصحي، شهادة التلقيح لجميع مؤطري العملية الانتخابية.

كما أضاف، شرفي، أن كل المترشحين الذين زكاهم مجلس الدولة تم إرجاعهم. مشيرا إلى عملية طبع القوائم في مرحتلها الأخيرة. ودعا شرفي، المترشحين إلى ضرورة التركيز على البعد التاريخي في تنشيط التجمعات الشعبية خاصة ونحن في شهر الثورة.

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وكان قد كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تقدم هيئته بـ 334 طعن أمام مجلس الدولة.

وقد شدد، على ضرورة المراقبة الدقيقة لنشاطات الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم.

وشدد في وقت سابق على تجنب التأثير على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وتفادي تشجيع مرشح على حساب آخر.

حيث تم تسجيل 323862 ناخبا جديدا في إستفتاء تعديل الدستور، و215899 ناخبا جديدا في الإنتخابات التشريعية.

بينما تم تسجيل 582169 ناخبا جديدا في الإنتخابات المحلية، وهو ما يعادل ارتفاعا قدر بـ169.64 بالمائة.

مشيرا إلى أن هذه الأرقام، توحي بأن الدينامكية الوطنية للاقتراع ستكون ايجابية بالنظر للمقاييس الديمقراطية السليمة.

وأشار شرفي، إلى أن عدد المسجلين الجدد عن طريق الانترنت بلغ 6457 شخصا.

من جانب آخر، أفاد رئيس السلطة أن 6 أحزاب سياسية سحبت ملفات الترشح لأكثر من 1000 بلدية عبر الوطن.

وقال شرفي إن حزب جبهة التحرير الوطني سحبت 1538 بلدية بـ57 ولاية، وحزب التجمع الديمقراطي سحب بـ1493 بلدية بـ56 ولاية.

بالإضافة إلى جبهة المستقبل سحبت بـ1432 بلدية بـ55 ولاية، وحركة البناء الوطني سحبت بـ1406 بلدية بـ53 ولاية.

وكذا حركة مجتمع السلم سحبت بـ1359 بلدية، في 56 ولاية، وصوت الشعب بـ1062 بلدية بـ 46 ولاية.

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