شرفي: اعتمدنا بروتوكولا صحيا عالي المستوى في الإستفتاء

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، أن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده في استفتاء تعديل الدستور عالي المستوى.

وأوضح شرفي خلال إشرافه على انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية، من بومرداس، أن البروتوكول الصحي يشمل عدة مراحل، وبدقة، حتى فيما يتعلق بالبصمة.

مشيرا إلى أنه قد تمت المصادقة على هذا البروتوكول من قبل وزارة الصحة، ونال إعجاب الأطباء، كونه يضمن وبأريحية الوقاية من جائحة كورونا.

وأكد محمد شرفي، إن السلطة ملتزمة بالوعد الذي أطلقته على نفسها بالمحافظة على أمانة الشعب.

كما شكر رئيس سلطة الإنتخابات، بهذه المناسبة، الأسرة الإعلامية، على مرافقتهم بكل المراحل، مؤكدا أن الصحافة ركيزة من ركائز الديمقراطية.

وطمأن شرفي الجميع، إن هيئته تحضر لهذا الإقتراع بكل جدية، وهدفها الوصول إلى الأفضل في تأطير الإستفتاء.

وعن الكتلة الناخبة، قال رئيس سلطة الإنتخابات، إنها تبلغ حاليا 24 مليون و111 ألف و81 ناخب، مشيرا إلى إنها ستتغير بعد المراجعة.