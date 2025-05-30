شرفي: اعداد المخطط الوطني للطفولة بلغ مرحلته الأخيرة

أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أنّ اعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة، بلغ حاليا مرحلته الأخيرة.

وأوضحت شرفي، عشية إحياء اليوم العالمي للطفولة، أنّ المخطط المذكور الذي يمتدّ إلىى العام 2030، يتمّ وضع آخر اللمسات عليه.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، على شرفي، تسهر على تحضير هذا المخطط، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية.

ويشمل المخطط جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها.

وأوضحت شرفي أنّ المخطط أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023، وتتشكل من ممثلي عدّة قطاعات وزارية. وتضمّ أيضاً ممثلي الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين.

ويحدّد هذا المخطط المحاور الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة.

وأبرزت شرفي مجدداً، المكانة الهامة التي تحظى بها الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأشارت إلى الإنجازات المحققة في المجال المذكور، على المستويين التشريعي والمؤسساتي.

واعتبرت أنّ التدابير المتخذة لحماية وترقية الطفولة “تعززت بشكل متميز، خاصةً خلال السنوات الأخيرة”.

وذكّرت شرفي بدستور 2020 الذي كرّس مبدأ “المصلحة العليا للطفل”، عبر تعزيز حقوق هذه الفئة.

وأضافت أنّ البرامج الوطنية تجعل الأسرة في مركز الأولويات لكونها الحاضنة الأساسية للطفل.

وأشارت شرفي إلى الجلسات الجهوية حول الطفولة المنظّمة مؤخراً، تحضيراً للجلسات الوطنية الثانية التي ستقام قبل نهاية العام الحالي.

وصادقت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة، بحكم وضعها الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها.