شرفي: “الأحزاب السياسية هي الخزان للنخبة السياسية والحكماء”

صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، بأن الحديث عن دور الأحزاب هو الحديث عن طبيعة النظام القائم وعن الأساليب التي يبنى عليها.

وفي حوار خص به تلفزيون النهار، رد شرفي على سؤال فيما يخص الأحزاب السياسية وهل بإستطاعة الأخيرة فرض وجودها من خلال المجالس المنتخبةو نحن نتحدث عن تحضير مسودة قانون الإنتخابات، قائلا: “الأحزاب هي مرهونة بالديناميكية الداخلية لها ولكن في نفس الوقت هي تؤثر وتتأثر بالمحيط المؤسساتي والإجتماعي.”

قبل ان يضيف شرفي:”لا فائدة من الرجوع إلى مميزات ما كان عليه النظام قبل الحراك، ونستطيع القول أن النظام تسبب في ولود الحراك، ولو لم تكن العيوب لما فرض الحراك نفسه.”

وواصل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات:” الأحزاب السياسية هي الخزان للنخبة السياسية والحكماء، وبالتالي طبيعة الحكماء تكون على قدر جودة العمل الحزبي،

والتأثير المتبادل والعلاقة الجدلية بين نوعية الحكام والطبقة السياسية يتمخضون عنها، وبالتالي من فائدة الوطن كيان تنظيمي أن الأحزاب السياسية دون فائدة للرجوع إلى الماضي لعبت دورها أم لا المهم و الأهم هو المستقبل.”