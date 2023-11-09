شرفي: الأطفال الفلسطينيين ضحايا الحرب الصهيونية على غزة

أكدت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، أن الجزء الأكبر من ضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة هم الأطفال الذين لم تعتقهم قذائف الاحتلال. لا في البيوت ولا في المدارس ولا في المستشفيات.

وأضافت شرفي خلال استضافتها في القناة الإذاعية الثانية اليوم الخميس، أن الكيان الصهيوني لا يعير أي اهتمام لحقوق الأطفال أو لحقوق البشرية ويضرب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط. مشيرة إلى أن ما تشهده فلسطين الآن هي جرائم حرب ضد الأطفال. مضيفة أن أول حق تناولته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هو تمتع الطفل بالعيش في بيئة آمنة والحق في الحياة والبقاء والنماء، مضيفة بأن “أطفال فلسطين فقدوا كل التعابير عن براءتهم وطفولتهم وما يشهده أبناء غزة الان هو أبشع مرحلة من مراحل البشرية “.

وأشارت ضيفة الثانية، أن الأمين العام للأمم المتحدة قال إن ما يفعله الإحتلال الصهيوني هو خرق لكل المواثيق الدولية. وأن غزة أصبحت “مقبرة للأطفال”. مضيفة بأن القوانين الدولية تحمي المدنيين من أطفال، نساء وشيوخ أثناء الحرب.

وفي ذات السياق، دعت مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة كل دول العالم للتطبيق الفوري و الصارم لكل القوانين الدولية. مشيرة الى ان ما يحدث هو إبادة جماعية للفلسطينيين.

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