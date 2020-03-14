شرفي: الإنتخابات أنقذت الجزائر والحراك امتداد لثورة 1 نوفمبر

إعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، أن “الإنتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر الفارط قد أنقذت الجزائر”.

وقال شرفي، أمس الجمعة بغرداية نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “يتعين على إطارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يستعدوا بإخلاص وأن يستوفوا متطلبات الشفافية واحترام القواعد الديمقراطية خلال الاستحقاقات المقبلة، المتمثلة في الاستفتاء المقبل حول تعديل الدستور وكذا تحضير الانتخابات التشريعية والمحلية”.

كما اعتبر شرفي الحراك الشعبي “امتداد لثورة 1 نوفمبر وأنه مكسب لللشعب الجزائري، وأنه يمثل قوة تغيير واقتراح من أجل بناء دولة ديمقراطية”.

وأشار شرفي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انبثقت عن الحراك، مضيفا في السياق ذاته أنه “يشجع هذا الحراك قصد بناء جزائر قوية”.

ودعا المتحدث إلى ضرورة حصن هذا المكسب “من كل اختراق وهو خدمة الشعب الجزائري”.