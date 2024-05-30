شرفي: الإنتخابات المقبلة نقطة اللارجوع لما سبق من سلبيات

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن التنسيق مع مختلف السلطات العمومية ضروري لإنجاح الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر المقبل.

وأشار شرفي خلال زيارته الميدانية للوقوف على مدى جاهزية المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعين تموشنت. إلى أهمية التنسيق بين هيئته الدستورية ومختلف السلطات العمومية، قائلا أن استقلالية هيئته يكون أيضا بالتنسيق مع مختلف الجهات.

كما أكد على ضرورة التكفل باحتياجات الناخبين بتوفير مكاتب تصويت قريبة من سكناتهم تتم بالتنسيق مع المنتخبين المحليين والسلطات المحلية على رأسهم ولاة الجمهورية. مضيفا أن الإنتخابات الرئاسية المقبلة أختير لها شعار “تثبيت المسار الانتخابي الديمقراطي” لتكون هذه الانتخابات نقطة اللارجوع لما سبق من سلبيات عانى منها الشعب في السابق.

وذكر أن الزيارات الميدانية لولايات عديدة تأتي للوقوف على مدى جاهزية الهياكل المحلية للسلطة للقيام بما يتطلبه الدستور والقانون. من تنظيم وتأطير لجعل الانتخابات الرئاسية المقبلة في مستوى تطلعات الناخب الجزائري. وتجسيد ما ينتظر من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

كما أشار شرفي إلى أهمية المشاركة الواسعة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكر أن التحضيرات اللوجستيكية والعملياتية بولايتي سيدي بلعباس وعين تموشنت. هي في مستوى عالي جدا ويبشر بالتحكم الجيد في تنظيم الانتخابات.