شرفي: الاستفتاء على الدستور فرصة لتدعيم الوفاق الوطني

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنّ الاستفتاء حول الدستور في الفاتح نوفمبر، يعدّ فرصة لتدعيم الوفاق الوطني.

وأكد شرفي للقناة الإذاعية الثانية، اليوم الثلاثاء، بأن كل الأطراف الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية مدعوون للمساهمة في إنجاح هذا الموعد.

وأعلن شرفي تسطير برنامج خاص لربط اتصالات تشاورية مع الأحزاب السياسية، داعيا إياها لتأطير أفراد المجتمع وتوعيتهم بأهمية هذا الموعد الانتخابي.

وأوضح المتحدث بأن الانطلاق الفعلي لتحسيس المواطنين سيكون بشكل قانوني بمجرد إصدار المرسوم الاستدعائي من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

مشددا على أهمية “البروتوكول” الصحي الذي تم تقديمه للجنة العلمية لدى وزارة الصحة حماية للمواطنين من جهة والمؤطّرين من جهة أخرى.