شرفي: البروتوكول الصحي تم إحترامه بنسبة 85 بالمائة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم أن البروتوكول الصحي الخاص بإلإجراءات الوقائية للحد من إنتشار كورونا. تم إحترامه بنسبة 85 بالمائة وهذا ما إعتبره بالجيد.

وخلال تنشيطه لندوة صحفية بالمركز الدولي لمؤتمرات قال محمد شرفي ان البروتوكول الصحي المقروض تم إحترامه إلى حد بعيد. حيث سجلت تجاوزات بنسبة أزيد 14 بالمائة.

كما أكد محمد شرفي أنه منذ بداية الحملة الإنتخابية وإلى غاية 9 جوان تم عقد 16392 بين اللقاءات والتجمعات. منها 4899 تجمع و11473 اللقاءات الجوارية.

في حين سجلت 992 تجاوز خلال التجمعات للأحزاب والقوائم المستقلة منها 418 من قبل بعض الأحزاب. كما سجلت 776 إنذار للمسؤولين عن تنظيم التجمعات

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه تم تسجيل إبلاغ النيابة بـ 45 حالة منها 22 إعذار. وتم إلغاء 4 تجمعات.