شرفي: التحضيرات للجلسات الوطنية حول واقع الطفولة تنطلق بعد رمضان

كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، أن التحضيرات للجلسات الوطنية حول واقع الطفولة التي ستنظم نهاية السنة الجارية. ستنطلق بعد شهر رمضان الجاري.

وقالت شرفي في تصريح لوأج، على هامش مشاركتها في مائدة الإفطار الجماعي لفائدة 3000 طفل بمدينة بومرداس، أن التحضير للجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر في طبعتها الثانية. ستبدأ نهاية شهر رمضان بعقد لقاءات محلية وجهوية مع الأطفال وكل المتدخلين والمتعاملين في المجال.

ولفتت إلى أن الجلسات المزمع تنظيمها نهاية السنة الجارية. تأتي بعد الجلسات الأولي التي انعقدت بتاريخ 19 و 20 ديسمبر 2022.

كما أشارت شرفي من جهة أخرى، أن هيئتها اتفقت مع والي بومرداس يحي يحياتن على هامش مشاركتها في هذه التظاهرة. على تنظيم بهذه الولاية عدة نشاطات موجهة للطفولة خلال السنة الجارية أهمها دورات و لقاءات تكوينية متخصصة يؤطرها مختصون.

وفي سياق آخر، إعتبرت المفوضة مائدة الإفطار التي نظمت بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني مناسبة “للم شمل أفراد المجتمع” على طاولة الإفطار الجماعي مؤكدة أن هيئتها “تدعم” كل عمل تقوم به هيئات المجتمع المدني في مجال التضامن و بالخصوص في مجال التكفل بالطفولة و حمايتها باعتبار أن عمل هذه الجمعيات مكمل لمجهودات الدولة في تعزيز حقوق الطفل.

وأضافت شرفي أن مأدبة الفطور و توزيع أزيد من 2500 كسوة للعيد. تعد فرصة للتذكير باهتمام و تكفل الدولة الدائم بكل فئات المجتمع خاصة منهم الأطفال اليتامى و العمل بشكل متواصل لفائدتها.

للإشارة لقيت مائدة الإفطار الجماعي لفائدة 3000 شخص من العائلات المعوزة وفئة الأطفال اليتامى. إستحسانا كبيرا من المواطنين.

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