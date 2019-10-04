شرفي: التزوير في الإنتخابات الرئاسية سيكون مستحيلا

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن التزوير في الإنتخابات الرئاسية المقبلة سيكون من المستحيلات.

واضاف شرفي في حديث “لـوأج” اليوم الجمعة، أنه سيتم إتخاذ إجراءات تحسبا للرئاسيات المقبلة.

وأشار إلى أن طبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتم تطبيقه لمراقبة وتطهير قوائم الهيئة سيجعل من التزوير مستحيلا.

وجزَم شرفي بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي سيجعل التزوير من المستحيلات.

وأضاف قائلا:” لا أظن أن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته، خاصة بعد توفير الإجرءات الإحترازية”.

وأكد أنه من أجل إضفاء الشفافية والنزاهة في الإنتخابات سيتم مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الإنتخابية كتغيير المحاضر

وأوضح شرفي، أن هناك إقبالا كبيرا للناخبين في إطار مراجعة القوائم الإنتخابية، وهو ما يعكس النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الإنتخابات المقبلة

وأضاف شرفي، أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تملك صلاحيات تمكنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز.

خاصة وأن القانون يخول لها المشاركة في بلورة النصوص القانونية ذات الصلة بالإنتخابات.

وأشار إلى أنه سيتم تنصيب المنسقين الولائيين للسلطة التي يرأسها يوم غد السبت، مضيفا بأن التركيبة البشرية لهذه الهيئات على المستوى المحلي ستعرف تغييرا جذريا من خلال اختيار شباب من النخبة الجامعية ليخلص إلى القول “لم يبق هناك مكان للذهنيات الريعية”.