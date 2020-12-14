شرفي: “التقرير حول مجريات الإستفتاء جاهز وينتظر فقط المصادقة”

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن تقرير العملية الإستفتائية التي جرت في 1 نوفمبر الماضي أصبح جاهزا.

وفي حوار خص به التلفزيون الجزائري، رد شرفي على سؤال حول جاهزية تقرير العملية الإنتخابية الماضية من قبل السلطة، أو إلى أين وصلت السلطة في إعداده، قائلا:” كنا جاهزين، وكنت قد نصبت اللجنة المكلفة بإعداد تقرير الخاص بالإستفتاء تحت رئاسة بردام رشيد.”

قبل أن يضيف المسؤول نفسه:” أعطيت لأعضاء اللجنة الأجال، وأعدو بدورهم ما طلبوا منه في الأجال المحددة.”

أما فيما يخص نشر التقرير، أوضح شرفي بأن التقرير جاهز ولكن لايمكن لأن الأجال لا تزال مفتوحة حتى 45 يوم بعد الإعلان النهائي للنتائج.

وواصل شرفي: “التقرير يتم نشره بعد مايصادق عليه مجلس السلطة الموسع المتكون من أعضاء المجلس والمنسقين الولائيين، ومع حالة كورونا التي تشهدها البلاد حاليا،

ربما قبل نهاية الأجال بـ 48 ساعة نجتمع مع المجلس الموسع، وإلا سننظر بعد مداولة مع مكتب السلطة غذا نقدارر نديرو مصادقة عبر التحاضر عن بعد تجمع كل المجلس الموسع نظرا للظروف.”