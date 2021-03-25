شرفي.. الجزائر تملك الإمكانيات لإجراء انتخابات الكترونية

لم يستبعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن تكون الانتخابات مستقبلا عبر الانترنيت.

وأوضح شرفي، أن في الماضي كانت العطيات تدل على استحالة وجود انتخابات الكترونية.

وأشار رئيس السلطة، إلى أن الإمكانيات البشرية والمادية التي تحوز عليها الجزائر، تمكن من إجراء انتخابات الكترونية.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن الإنتخابات الإلكترونية مرتبط بالاستمرار في التحكم بالوضعية.

وأبرز المتحدث، قابلية المواطن الجزائري في استعمال الإعلام الألي بممارسة حقه في التسجيل.