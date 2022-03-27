شرفي: الجزائر لن تؤثر فيها أبدا أي تقارير مغلوطة كاذبة

كشفت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة بالجزائر ، أن الجزائر دائما رائدة في مجال حماية الطفولة ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الأمر.

وأشارت شرفي في تصريح لإذاعة سطيف، أنه لا يمكن لأحد ان ينقص من العمل الذي حققته الجزائر، منحة البطالة تجربة فريدة من نوعها في كل المنطقة. مشيرة أن الجزائر ستعمل على الأحسن والأفضل مستقبلا ولن تؤثر فينا أبدا اي تقارير مغلوطة كاذبة هدفها النيل مما حققته بلادي مؤخرا.

وأشارت شرفي، أنه تم في دستور 2020 تكريس مبدأ المصلحة العليا للطفل وقليل من الدول من لها مثل هكذا مبادئ في دساتيرها. كما أن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة خاصة في استحداث الإطار القانوني لحماية الطفل الذي ينص على كل الحقوق التي يتمتع بها الأطفال الجزائريون اليوم.

كما أضافت أن مجانية التعليم ، والزاميته في الطورين الأول والثاني بما يقارب 12 مليون طفل متمدرس مكسب للجزائر. مضيفة أن عمالة الأطفال في بلادنا لم يتجاوز 0.05 بالمائة. ولدينا ما يقارب 16 مليون طفل جزائري ترقيتهم وحمايتهم أولى مهام القيادة العليا في بلادنا .

وأشارت في سياق ذي صلة، أن جميع المنظمات الدولية المتخصصة تؤكد على التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الطفل والآليات التي وضعتها الدولة في هذا الإطار. حيث أصبحت الجزائر اليوم تزعج الكثيرين نظرا للمكاسب العظيمة التي حققتها ميدانيا من خلال الآليات والقوانين.