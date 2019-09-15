شرفي: السلطة المستقلة هي ثمرة الإستجابة لمطالب الشعب 

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شرفي: السلطة المستقلة هي ثمرة الإستجابة لمطالب الشعب 
بقلم أمينة داودي

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات، أن السلطة المستقلة تكاد تكون فريدة من نوعها.

وأضاف شرفي خلال ندوة صحافية بعد تزكيته رئيسا للسلطة، أن السلطة المستقلة هي ثمرة الإستجابة لمطالب الشعب.

وأشار ذات المتحدث، أن السلطة المستقلة ستضمن ممارسات حرة ونزيهة لاختيار الشعب لرئيسه مستقبلا.

وأكد في ذات السياق، أن جميع اعضاء السلطة واعين بأن الثقة التي فقدت بين المنتخبين والمسيرين في الدولة سترجع شيئا فشيئا.

وأضاف شرفي، أن الشعب الجزائري حقق ديموقراطية حقيقية وفعلية في الميدان.

وأفاد رئيس السلطة المستقلة، أن قيادة الجيش عقدوا العزم على مرافقة الشعب الجزائري.

وكشف شرفي، أن تفسير الدستور من الآن فصاعدا لن يبق منحصرا في المؤسسات التقليدية فقط، بل ينتقل إلى الإرادة الشعبية.


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