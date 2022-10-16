شرفي: القوائم المستقلة تفوز بـ 82 بالمائة من عدد المقاعد

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، عن النتائج المؤقتة للإنتخابات البلدية الجزئية بولايتي تيزي وزو وبجاية.

وقال شرفي خلال ندوة صحفية، أن الأرقام المقدمة مؤقتة وقابلة للمراجعة من قبل المحاكم الإدارية. مشيرا إلى أن الهيئة الناخبة بلغت 57 ألف و650 ناخب. صوّت منهم 17804 ناخب. منهم 14141 ناخب يمثلون 30.22 بالمائة ولاية بجاية . و3663 ناخب يمثلون 33.69 ولاية تيزي وزو .

كما سجلت خلال الإنتخابات البلدية الجزئية 886 ورقة ملغاة، و25 ورقة متنازع فيها. حيث بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 16918 صوت.

وفي ولاية بجاية وببلدية فرعون، عدد الأصوات المعبر عنها 6003 صوت. وتحصلت قائمة الإتحاد على 3854 صوت ما يمثل 9 مقاعد من اصل 15 مقعد. وقائمة أسيرت تحصلت على 2749 صوت ما يمثل 6 مقاعد. بلدية مسيسنا بلغ عدد الأصوات 1919 صوت وتحصلت قائمة الأمل على 5 مقاعد وقائمة الشبيبة من أجل التغيير 3 مقاعد. وجبهة القوى الإسشتراكية على 3 مقاعد. وقائمة “يولي واس” على مقعدين.

أما ببلدية عدد الاصوات بلغ 942 صوت. فتحصلت قائمة الشباب للتغيير والتنمية على 10 مقاعد من 13 مقعد، وحزب جيهة التحري الوطني على 3 مقاعد. وفي بلدية آقبو عدد الاصوات 4043 صوت. تحصلت قائمة أسيرم اقبو على 10 مقاعد من 23 مقعد. قائمة صوت الأحرار الصومام تحصلت على 7 مقاعد. التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على مقعدين من 23 مقعد.

وبولاية تيزي وزو، وفي بلدية آيت محمود عدد الأصوات بلغ 1424 صوت. وتحصلت قائمة “تاسقانوث توسيرم” على 9 مقاعد وقائمة تكجدة على 4 مقاعد.

وفي بلدية آيت بومهدي بلغ عدد الأصوات 1987 صوت. وتحصلت قائمة ثقماتس على 5 مقاعد. قائمة الأفافاس على 3 مقاعد. والتجمع الوطني الديمقراطي على مقعد واحد

كما أشار شرفي إلى أن القوائم المستقلة وعددها 12 تحصلت على 74 مقعد من 90 مقعد. ما يمثل 82.22 بالمائة. كما تحصل الأفلان على 7 مقاعد، و الأفافاس 6 مقاعد. والأرندي 3 مقاعد.