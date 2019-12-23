شرفي: الله سخر لنا ڤايد صالح في أوقات عصيبة مرت بها الجزائر

قدم محمد شرفي، تعازيه الخالصة للشعب الجزائري، بعد وفاة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة اليوم الإثنين.

وقال شرفي في لقاء مع التلفزيون العمومي: “هو شبل، حباه الله أن يكون من الرجال وهو قائدهم الذين سخر لهم الله في أوقات هالكة، كانت تمر بها الجزائر”.

مضيفا: “فلولا تسخير الله لهذا الرجل العظيم، فلا يدري أحد، أين كانت ستتوجه الجزائر”.

وأورد محمد شرفي: “بحكمته وتبصره، تمكن قايد صالح، من مرافقة هذا الشعب إلى بلوغ هذه الأمانة، وحبانا الله أننا رافقناه واستجبنا لنداء الجزائر، والتي هي دوما في حاجة لأبنائها”.

وترحم محمد شرفي على قايد صالح قائلا: “رحمه الله، رحم الله الشهداء، هو شهيد الجهاد الأكبر، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان””.

وفي الأخير، دعا شرفي، الشعب الجزائري، للحفاظ على الأمانة، والحفاظ على الدولة الجزائرية.

وإنتقل إلى رحمة الله، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، على إثر أزمة قلبية ألمت به.