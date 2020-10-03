شرفي: المجتمع المدني هو الركيزة الأساسية لبناء الجزائر الجديدة

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال اللقاء التفاعلي الأول أن المجتمع المدني هو المدرسة والركيزة لبناء الجزائر و هو بريىء من كل دنس مادي.

ودعا ممثلي المجتمع المدني إلى حماية نبل النضال الجمعوي من التلوث المادي الذي لوث الحقل السياسي

وأكد شرفي في ذات السياق خلال اللقاء الذي نظمه اليوم بولاية المدية، أن صوت المواطن هو أمانة ادى عليها القسم وهو قسم المؤمنين.

كما أشاد شرفي بالتفاف النخبة حول السطلة الوطنية المستقلة للانتخابات بأكثر من 220 ألف حافظ للامانة 30 % منهم مستوى بكالوريا و 30% مستوى جامعي والباقي يمكلون شهادات ما بعد التدرج وهو ماعتبره مؤشر ومكسب هام لهاته الهيئة .