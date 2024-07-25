إعــــلانات
قناة النهار

شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها

بقلم النهار أونلاين
شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها
  • 24
  • 0

شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها

رابط دائم : https://nhar.tv/JmXDT
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر