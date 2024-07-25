قناة النهار شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جويلية 2024 - 14:02 شارك غرِّد أرسل 24 0 شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها رابط دائم : https://nhar.tv/JmXDT اقرأ أيضا هذه هي معايير الجزائري لاختيار شريكة الحياة قناة النهار 16 جويلية بلغ عدد ملفات المترشحين للرئاسيات 16 ملف والعملية متواصلة..التفاصيل قناة النهار 25 جويلية عادل وصفية 🥰🥰 من التيك توك إلى قصة حب ووفاء قناة النهار 10 جويلية مجتمع : دورات كروية بين الأحياء الشعبية .. متنفس الشباب ومفر من الآفات قناة النهار 08 جويلية صريح جدا / "يمّا أم عظيمة ولدت طفل يوزن 6 كلغ" قناة النهار 12 جويلية حوادث الغرق في تزايد مخيف .. أزيد من 50 غريقا خلال شهر واحد قناة النهار 08 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : الأمين العام للأفلان يوقع لصالح عبد المجيد تبون قناة النهار 16 جويلية صريح جدا :هكذا هي علاقة الأب الجزائري مع أبنائه خلال العطلة الصيفية قناة النهار 23 جويلية خبز البيغل..غذاء صحي ومتكامل لفطور الصباح قناة النهار 21 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : زبيدة عسول تطالب الشعب بدعمها من أجل تأكيد ترشحها للرئاسيات قناة النهار 16 جويلية