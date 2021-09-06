شرفي: المحليات القادمة ستكون خطوة مهمة في البناء المؤسساتي

قال، رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين، خلال الإجتماع الذي جمعه بمندوبي السلطة، ان الجزائر وصلت إللى بر الامان بعد الإنتخبات البرلمانية التي توجت بفضل تكاتف الجميع.

وعلى هامش اللقاء، قال شرفي، ان المحليات القادمة، من اهم الإفتراعات، وبه ستكتمل البنية المؤسساتية.

وأفاد ذات المتحدث، بأن المؤشرات تشير 25813 مسجل في القوائم الغنتخابية منذ بداية التسجيل إلى غاية اليوم الساعة 11 صباحا.

وبخصوص سحب الإستمارات، قال رئيس السلطة، أنه تم سحب 1327 إستمارة متعلقة بالمجالس الشعبية البلدية.

مذكرا بأن الإستمارات، متوفرة على مستوى جميع مندوبيات السلطة المستقلة للإنتخابات عبر الوطن.

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