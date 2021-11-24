شرفي: الهيئة الناخبة تقدر بأكثر من 23 مليون ناخب

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الأربعاء، عن تسجل الهيئة الناخبة لأكثر من 23 مليون ناخب لمحليات 27 نوفمبر.

وفي هذا السياق ذكر شرفي خلال ندوة صحفية أن عدد الهيئة الناخبة بلغ خلال المراجعة الاستثنائية 23 مليون و771 الف و 479 عبر 58 ولاية.

مؤكدا أن عملية المراجعة الاستثنائية لعدد اجمالي المسجلين الجدد وصل 969 الف و 902 بينما المشطوبين وصل 474 الف و 744.

بالمقابل كشف شرفي أن الف و46 ملف ترشح تم سحبه لانتخابات المجالس الولائية. و 22 الف و306 لانتخابات المجالس البلدية.

مشيرا أن أول حزب سحب استمارة التسجيل كان حزب الكرامة يوم 2 سبتمر.

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كما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الدولة وفّرت كل الظروف لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل.

وأعلن شرفي، أن السلطة اشترطت، بخصوص البرتوكول الصحي، شهادة التلقيح لجميع مؤطري العملية الانتخابية.

كما أضاف، شرفي، أن كل المترشحين الذين زكاهم مجلس الدولة تم إرجاعهم. مشيرا إلى عملية طبع القوائم في مرحتلها الأخيرة. ودعا شرفي، المترشحين إلى ضرورة التركيز على البعد التاريخي في تنشيط التجمعات الشعبية خاصة ونحن في شهر الثورة. طالع أيضا وكان قد كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تقدم هيئته بـ 334 طعن أمام مجلس الدولة. وقد شدد، على ضرورة المراقبة الدقيقة لنشاطات الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم. وشدد في وقت سابق على تجنب التأثير على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وتفادي تشجيع مرشح على حساب آخر. حيث تم تسجيل 323862 ناخبا جديدا في إستفتاء تعديل الدستور، و215899 ناخبا جديدا في الإنتخابات التشريعية. بينما تم تسجيل 582169 ناخبا جديدا في الإنتخابات المحلية، وهو ما يعادل ارتفاعا قدر بـ169.64 بالمائة.