شرفي: الهيئة تتلقى 10 آلاف إخطار يوميا حول الأطفال  

كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن الهيئة تتلقى 10 آلاف إخطار يوميا حول الأطفال.

وشدّدت ذات المتحدثة، على ضرورة تعريف تلاميذ المدارس بالرقم الأخضر 1111 الخاص بالإخطار عن أي انتهاك لحقوق الطفل.

وأضافت، أن تعريف التلاميذ بالرقم الأخضر الذي يخص حقوق الطفل يمكنهم من حماية أنفسهم من خلال التبليغ عن أي اعتداء لفظي أو جسدي.

وأكدت، أنه من بين أبرز الإجراءات التي شجعت على الإتصال بهذا الرقم الأخضر هو الحفاظ على هوية الشخص المتصل.

وأشارت إلى أن خلية تلقي الإخطارات التي تتشكل من أطباء نفسانيين وحقوقيين و أطباء، تناهز 10 آلاف إخطار يوميا.

وتتعلق هذه الإخطارات، بالتعبير عن انشغالات تتعلق خاصة بكيفية التعامل مع الأطفال خاصة عند بلوغهم سن المراهقة.

ولفتت شرفي، إلى أن التكفل بالإخطارات تتوقف على نوع الخطر ويكون إما عن طريق مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن.

أو عن طريق إخطار السلطة القضائية المتمثلة في قاضي الأحداث بهدف توفير الحماية القضائية للأطفال.

فيما تستدعي حالات أخرى في حالة التأكد من إرتكاب جريمة في حق الطفل، إخطار وزير العدل لإمكانية تحريك الدعوى العمومية.