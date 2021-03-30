شرفي.. الولايات الجديدة مشمولة بقانون الانتخابات الجديد وسحب 3270 ملف ترشح

قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن قانون الانتخابات أبقى على المندوبيات بالولايات والبلديات، مشيرا أن الولايات الجديدة المستحدثة مشمولة بالقانون.

وأوضح محمد شرفي، أن الإشكال الوحيد يتمثل بتشكيلها بعد 16 سبتمبر مباشرة حتى يمكن تكييف العدد بالكثافة السكانية للمقاطعة الانتخابية.

ولفت في السياق إلى أنه بعد إجراء الخبرة تبيّن أن العدد كان مبالغا فيه وأن اللجنة تعمل على تدارك الأخطاء التي وقعت في هذا الصدد.

وأشار المتحدث، أن تم تشكيل مندوبيات بالولايات الجديدة مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية عن استحداث 10 ولايات بنهاية فيفري المنصرم.

ومن جهة أخرى، كشف شرفي في تصريح للإذاعة الوطنية، بأنه تم سحب 3270 ملف ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة لحد الآن.

وأوضح رئيس الهيئة، أن من بين الملفات، 1420 ملف سحب من طرف 55 حزب، و1863 ملف سحب من مترشحين أحرار.