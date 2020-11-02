شرفي بخصوص المقاطعين: من حق كل جزائري أن يمارس حقه الإنتخابي بالكيفية والإتجاه الذي يريده

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الإثنين أنه “من حق كل جزائري أن يمارس حقه الإنتخابي بالكيفية والإتجاه الذي يريده “.

في رد له بخصوص مقاطعة منطقة القبائل لعملية التصويت على مشروع تعديل الدستور، أكد شرفي أنه “من حق كل جزائري أم يمارس حقه الإنتخابي بالكيفية والإتجاه الذي يريده”.

مؤكدا أن “هذه هي الجزائر الجديدة التي نناظل من أجلها والتي أقسمنا عليها بقسم أمام الله تعالى بأن نحافظ على أمانة الشعب وصوته مهما كان”.

وأكد شرفي أن النتائج والنسب في كل ولايات الوطن “سيتم نشرها مثلما جرت العملية في الرئاسيات الماضية، حتى ولو كانت النسبب 0.04 ستنشر”.

وأكد قائلا “نحن مع الشفافية التامة، ولا نفرق بين مواطن منطقة من منطقة لأخرى ونحترم جميع المواطنين وآرائهم”.

وأضاف شرفي قائلا “السلطة سياسية هي التي تسنتنج ما يبنغي استنتاجه، لأخذ ما ينبغي أخذه سياسيا”.

وقال شرفي “نستمع للشعب الشعب، فجزء منه ينادي للمشاركة، والجزء الآخر ينادي للمقاطة وآخر ينادي بالتصويت الأبيض، وجزء ينادي بالتصويت بنعم أو لا”.

واوضح شرفي أنها “كلها مواقف سياسة واجتماعية لا يأخذ عليها صاحبها، لكن الحاكم يستمع إليها ويستنتج منها ما يفيد البناء الديمقراطي للدولة الجزائرية في تماشي عملية التصويت”.

وأشار شرفي قائلا “لست في حيرة من الوضع من حيث هو، ولكن كجزائري وكمسؤول أي اشكالية تطرح في أي قطر من القطر الجزائري فهي اشكاليتنا جميعا وسنفكر فيها ونتعاون عليها جميعا”.