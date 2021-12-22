شرفي: بلغنا مرحلة تجسيد الدولة الجديدة في ظل الانتخاب الحر

أعلن رئيس السطلة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الاربعاء، عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية و الولائية.

وقال شرفي خلال ندوة صحفية عن بلوغ الجزائر مرحلة تجسيد الدولة الجديدة وهذا في ظل الانتخاب الحر للناخب.

وأضاف ان العهد الذي قطعه رئيس الجمهورية بتجديد المجالس المنتخبة واقرار دستور يدستر مؤسسات تعزز اليات الرقابة، هو دليل على القطيعة مع الممارسات السابقة.

كما وجه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رسالة لأعداء الوطن قائلا:” أقول للأعداء موتو بغيضكم الجزائر وأبنائها بخير.”

وتابع:” لابد ان نكون يقضيين لأن أعداء الجزائر لن يستسلموا.”