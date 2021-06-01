شرفي: بنك معلومات خاص بالإحصائيات والأرقام عن وضعية الطفولة بالجزائر قريبا

قالت مريم شرفي مفوضة الهيئة الوطنية لحقوق وحماية الطفل، أنه منذ جانفي 2021 سجلت الهيئة 700 إخطار ضد الطفولة. تتمثل غالبيتها في سوء المعاملة، التسول بالأطفال، الإهمال العائلي، الإستغلال الإقتصادي والإعتداء الجنسي.

وأضافت شرفي، في تصريح لإذاعة سطيف، أن الجزائر رائدة إقليميا وعربيا في حماية الطفولة بفضل الترسانة القانونية الكبيرة لصالح هذه الفئة. مضيفة أنه سيتم قريبا جدا ولأول مرة إنشاء بنك معلومات خاص بالإحصاءات والأرقام عن وضعية الطفولة في البلاد.تستفيد منها مختلف المؤسسات البحثية والجامعات ووسائل الإعلام.

وكشفت في ذات السياق، أن مصالح الأمن الوطني قدمت 2400 إخطار منذ بداية السنة. لكنه غير نهائي لكون الرقم يصدر عن وزارة العدل. مؤكدة أنه تم وضع آليات آليات مهمة لحماية الطفولة منها رقم 1111 الذي نستقبل فيه يوميا ما يقارب 10 آلاف مكالمة.

وأكدت شرفي، على وجود شبكات مختصة لاستعمال الأطفال في شبكات إجرامية. ويتم العمل مع الجهات الأمنية والقضائية على التدخل السريع والمباشر لمواجهة الظاهرة وحصرها.