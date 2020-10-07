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شرفي: ترسانة من الأنظمة لتأطير الحملة الإستفتائية

الوطني
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شرفي: ترسانة من الأنظمة لتأطير الحملة الإستفتائية
بقلم فوزية.م

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، أنه تم “وضع ترسانة  من الأنظمة لتأطير الحملة الإستفتائية”.

وأكد شرفي، خلال إعلانه عن إنطلاق الحملة الإستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، أن “السلطة وضعت ترسانة من الأنظمة لتأطير هذه الحملة الإستفتائية”.

وأضاف شرفي أن “هذه القواعد المنظمة ستسمح بسير الأمور بإنتظام”.

كما أوضح شرفي في السياق ذاته أن “دور السلطة هو ضمان التنظيم اللوجيستي لإنجاح الموعد الإنتخابي وليس الترويج للدستور”.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن “السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات خرجت من رحم الحراك الشعبي”.

وأكد شرفي أن “دور السلطة هو ضمان التنظيم اللوجيستي لإنجاح الموعد الإنتخابي وليس الترويج للدستور “.


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