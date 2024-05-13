شرفي تزور الأطفال ضحايا حادث الصابلات

زارت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، الأطفال ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بشاطئ منتزه الصابلات المتواجدين بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

وحسب بيان للمفوضة الوطنية، حيث اطمأنت على حالتهم الصحية، التي هي في تحسن مستمر. حسب ما أكد لها البروفيسور المتكفل بهم.للإشارة فإن عدد الأطفال المتواجدين بالمستشفى هو ثلاثة أطفال.

كما قدمت المفوضة الوطنية مواساتها وتعازيها لعائلات الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى والعودة إلى عائلاتهم قريبا إن شاء اللّه.

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