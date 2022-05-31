شرفي: تسجيل أزيد من 400 إخطار للمساس بحقوق الطفل منذ جانفي الفارط

قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن الهيئة تلقت ما يفوق 400 إخطار حول المساس بحقوق 1.320 طفل منذ الفاتح جانفي من السنة الجارية.

وحسبما أفادت به شرفي اليوم الثلاثاء في تصريح “لـوأج”، أن الهيئة تلقت 420 اخطارا حول المساس بحقوق 1.320 طفل من بينهم 717 ذكور و603 إناث. وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية. مضيفة أن إخطارا واحدا يشمل في بعض الحالات عدة أطفال.

وأشارت شرفي، إلى أن 329 طفلا لا يتجاوز سنهم 6 سنوات. و740 آخر يتراوح سنهم ما بين 7 و 13 سنة. وأن 251 طفلا يتراوح سنهم ما بين 14 و 18 سنة. مضيفة أن هذه الإخطارات يتعلق بعضها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الإستغلال الإقتصادي للأطفال أو التسول بهم.

وقالت شرفي، أنه يتم التدخل للمعالجة الآنية للحالات المبلغ عنها من قبل الهيئة. بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. مؤكدة أن جل هذه الإخطارات تمت معالجتها والتكفل بالأطفال المعنيين. حيث أن 207 إخطار تمت معالجتها من قبل مصالح الوسط المفتوح من خلال المرافقة والتكفل الإجتماعي لهذه الفئة من المجتمع.

كما أضافت شرفي أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر ما يقارب 400 ألف مكالمة هاتفية. معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو إستفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة, كلها تم أيضا التكفل بها.

و في ذات السياق، أشارت شرفي إلى التدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015. على غرار الرقم الأخضر (11/11) والبريد الالكتروني لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل. حيث تم تنصيب خلية تلقي الإخطارات تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون وأطباء.

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