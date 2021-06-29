شرفي.. تسجيل المساس بحقوق 800 طفل منذ بداية السنة

أفادت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أنه تم تسجيل المساس بحقوق 800 طفل منذ بداية السنة الجارية عبر الوطن. وأشارت شرفي، أن المساس يتعلق بالحياة اليومية للأطفال بمظاهر مختلفة منها سوء المعاملة واستغلالهم بالتسول ومختلف الانشطة الاقتصادية أو تعنيفهم.

وأثنت المتحدثة، على الرقم الاخضر 11-11 للتبليغ عن انتهاك حقوق الطفل أو عن طريق “الوسط المفتوح”. مشيرة أن الجزائر ”خطت خطوات كبيرة بمجال حماية الطفولة من خلال الترسانة الكبيرة من القوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها”.

ومن جهته، أكد مسؤول مكتب اليونيسف بالجزائر أن القانون الذي أصدرته السلطات الجزائرية الخاص بالطفولة سنة 2015، يعد ”قانون متكامل وجيد”. كما ان إنشاء هيئة وطنية مكلفة بحماية الطفولة تعمل بالتنسيق مع كل الفاعلين في هذا المجال يعد ”امرا هاما”. مضيفا أن من بين التحديات الحالية وضع آليات تطبيق القوانين و تكثيف العمل لعلاج تنامي ظاهرة العنف.