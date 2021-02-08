شرفي: تسخير الضبطية القضائية للتحري حول مصادر تمويل الحملة الإنتخابية

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن تمويل الحملات الانتخابية أصبح تحت مجهر السلطة الوطنية.

وأضاف شرفي خلال إستضافته في فروم الإذاعة، لأنه قبل صدور القانون كان التمويل ينظر فيه من قبل المجلس الدستوري.

وأوضح شرفي، أن القانون الجديد أحدث لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة تضم ممثلين من الهيئات المكلفين بالمراقبة.

وتظم اللجنة مجلس الدولة والمحكمة العليا ومجلس المحاسبة والهيئة العليا لمحاربة الفساد.

وتقوم اللجنة بتحقيقات لمدة 6 أشهر عن تمويل الحملة، ويمكن للسلطة تسخير الضبطية القضائية للتحري حول مصادر التمويل وحول استعماله.

وأضاف شرفي، أن السلطة تتدخل عند انتهاء العملية الإنتخابية، ليتم التحقيق في التمويل والعقوبات تكون جزائية.