شرفي: تشكيل لجان لمتابعة خطابات المترشحين والمدة الزمنية لبثها

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، إنه تم تشكيل عدة لجان من أجل السهر على الحملة الإنتخابية والخطابات. التي تُلقى على مسامع المواطنين وحتى مدة بثها في وسائل الإعلام.

وأشار شرفي خلال ندوة صحفية استعرض خلالها مع الصحافة أرقاما تخص الهيئة الناخبة. أن الهيئة الناخبة في الخارج تنظمها 117 لجنة إنتخابية. كما أن السلطة المستقلة للإنتخابات تلقت 87 طلب إعتماد. تم معالجة الطلبات ودراسة 50 طلب اعتماد. أين تم قبول 27 طلبا ورفض 10 طلبات في حين يتم دراسة باقي الطلبات.

وأضاف شرفي، أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لديها إلتزامات دستورية تتمثل في الحياد، الشفافية، والحفاظ على حرية الناخب . وأي تعبير للسلطة هو تجاوز عن صلاحيتها .

وأوضح شرفي في سياق ذي صلة، أن الحملة الإنتخابية يتم تأطيرها والإشراف عليها من قبل السلطة ولجان مختصة. لديها مقاييس خاصة التغطية الإعلامية وهناك قوانين تتعامل السلطة المستقلة مع سلطة ضبط السمعي البصري من خلال العدل في التغطية الإعلامية للمتنافسين . وتغطية نشاطات المترشحين أثناء الحملة الانتخابية. كما أن هنالك لجنة تعمل على السهر على التجمعات ومتابعة الخطابات التي تلقى على المواطنين.

شرفي.. بعد مراجعة القوائم.. أكثر من 24 مليون ناخب

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن العدد الإجمالي للهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بلغ 24351551.

وأضافت السلطة، أن الهيئة الناخبة داخل الوطن بلغت 23486061. في حين بلغ عدد الهيئة الناخبة خارج الوطن 865490.