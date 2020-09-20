شرفي: تلقينا معدل ألف تسجيل جديد في “حفاظ الأمانة”

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن السلطة سجلت معدل ألف تسجيل جديد في صف “حفاظ الأمانة”.

وقال شرفي، خلال ندوة صحفية نظمها ببومرداس، أن “هناك تقريبا 60 ألف حافظ للامانة على مستوى السلطة”.

وأضاف شرفي أنه “تم تسجيل معدل ألف تسجيل جديد في صف حفاظ الأمانة، و70 بالمائة منهم لديهم المستوى الجامعي”.

وأضاف شرفي في سياق اخر “اليوم نسعى لتمكين المواطن الجزائري إمكانية التسجيل في القوائم الإنتخابية عن بعد”.

وأضاف شرفي قائلا “أن العملية التسجيل عن بعد كانت نوعا ما تحدي بالنسبة لنا، لكن النتيجة اليوم كانت مفرحة”.

وأشار شرفي “سجلنا اليوم بولاية بومرداس وبكل اريحية وفخر أنهم استطاعوا رفع التحدي وتم السيطرة على كل شيء”.

وقال شرفي ان المواطنين تمكنوا من تسجيل انفسهم في القوائم الإنتخابية وتمت عملية التشطيب بصفة آلية.

وأشار شرفي ان “العملية التي تعتبر خطوة جديدة ستمكننا من تقليص مجال التزوير المحتمل في الإنتخابات”‘.