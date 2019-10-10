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شرفي: تمديد فترة مراجعة القوائم الإنتخابية سيتحدد اليوم

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شرفي: تمديد فترة مراجعة القوائم الإنتخابية سيتحدد اليوم
بقلم أمينة داودي

كشف محمد شرفي، أن قرار تمديد آجال مراجعة القوائم الإنتخابية من عدمه سيعلن عنه اليوم الخميس.

جاء هذا على هامش تنصيب منسقي وأعضاء مندوبتي ولايتي قسنطينة وسكيكدة التابعتين لذات الهيئة.

وأضاف في لقاء مع الصحافة، أن إجتهادا قضائيا كبيرا يجري حاليا بشأن إمكانية تمديد آجال مراجعة القوائم الإنتخابية من عدمه.

وأضاف شرفي بأن القرار سيكون الأول من نوعه في الجزائر وسيكون له آثار على آداء الدولة وعلى مستقبل البلاد.

وأكد شرفي أن إقبال الشباب كان ملحوظا يوم اختتام فترة مراجعة القوائم الإنتخابية في 6 أكتوبر، مما دفع بالسلطة الوطنية إلى التفكير في إمكانية تمديد هذه الفترة ليتمكن أكبر عدد من المواطنين من المشاركة في الإقتراع.


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