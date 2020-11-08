شرفي: تنظيم إستفتاء الدستور كان ناجحا جدا رغم كورونا

أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات، إن تنظيم إستفتاء تعديل الدستور، كان في مستوى عالي جدا، رغم كورونا.

وأورد شرفي، اليوم الأحد: “لقد حققنا الانتصار الثاني بنتظيم استفتاء الدستور، منذتأسيس السلطة الوطنية للانتخابات”.

وأضاف رئيس سلطة تنظيم الإنتخابات: “لقد كان تنظيم الاستفتاء المبارك في مستوى عال جدا رغم وباء كوفيد19 وما نجم عنه من صعوبات”.

ومن بين الصعوبات التي تلقتها السلطة، صعوبة تنقل اللجان القانونية الداخلية والبلدية والولائية، و الجالية الجزائرية، يضيف شرفي.

وأكد محمد شرفي، غن الاسنفتاء كان ناجحا من حيث مستوى التأطير وتجمع اللجان وايصال النتائج في وقتها المحدد، بل القياسي بفضل الوسائل التي جندت لهذا الغرض.

سواء الوسائل الذاتية للسلطة أو ما وفر من استعمال إمكانيات للقوات الجوية الوطنية أو تجنيد موظفين وزارة الخارجية المتكفلين بالحقيبة الدبلوماسية، يضيف شرفي.

وحيا ذات المسؤول، الجميعـ على ما بذلوه من مجهود والسهر على سريان الاقتراع وصون أمانة الشعب، أو ما تعلق بالمنهجية الجديدة التي اعتمدتها السلطة.

وأشار شرفي، إلى أن السلطة كانت ساهرة على أن يتوفر كل مركز اقتراع، على ما يفرضه البروتوكول الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.