شرفي: تنظيم الطبعة الثانية للجلسات الوطنية حول الطفولة نهاية السنة

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن الطبعة الثانية للجلسات الوطنية حول الطفولة سيتم تنظيمها مع نهاية السنة الجارية.

وقالت شرفي في تصريح “لوأج” على هامش مأدبة إفطار جماعي نظم بمركز التكفل النفسي والإجتماعي ببن طلحة على شرف أطفال يتامى. أنه سيتم قريبا تنظيم لقاءات جهوية تحضيرا للطبعة الثانية للجلسات الوطنية حول الطفولة في الجزائر.

و من جهة أخرى ذكرت بمشروع مخطط العمل الوطني للطفولة الذي يجري إعداده بهدف تعزيز الآليات والبرامج الوطنية المتخذة في مجال حماية وترقية الطفولة. وذلك بإشراك ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني والفاعلين في مجال الطفولة و كذا خبراء.

و في ذات السياق، أبرزت شرفي جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة. سيما من خلال الترسانة القانونية والبرامج الوطنية والتدابير المتخذة.

و بخصوص الافطار الجماعي، أشارت شرفي إلى أنه يأتي ضمن النشاطات التضامنية مع الأطفال سيما في شهر رمضان الفضيل. ويندرج في إطار التآزر الاجتماعي بهدف ادخال الفرحة والبهجة في نفوس هذه الفئة.

للإشارة فقد شهد هذا اللقاء عملية توزيع ألبسة العيد على هؤلاء الأطفال وتميز بتنظيم عدة نشاطات ترفيهية شارك فيها الأطفال في جو عائلي أدخل البهجة في نفوسهم.