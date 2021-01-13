شرفي: جئت لتسيير أصوات الشعب وأرفض تسيير الأموال

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شرفي: جئت لتسيير أصوات الشعب وأرفض تسيير الأموال
بقلم إيمان طبيب

أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنه يرفض تسيير الأموال، مشددا على أنه جاء لتسيير أصوات الشعب.

وأورد رئيس السلطة شرفي، خلال منتدى الحوار: “أنا أرفض تسيير الأموال،  جئت كي أسير أصوات الشعب.

ومن جهة أخرى، أوضح محمد شرفي، إن كل المنسقين في أماكنهم، ولم يقم بتغيير أو إنهاء مهام أي منسق.

وكشف ذات المسؤول، إنه كان قد أعلن عن تحقيق تأهيلي لكل من يشتغل بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

مؤكدا أن التحقيق كشف عن بعض الموظفين الذين كانوا منتمين لأحزاب سياسية.

وأورد شرفي: “لا أحد يرضى بأن يترشح ويجد موظف من السلطة مدسوس من أحد الأحزاب”.


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